Scuola, i molisani preferiscono i licei: li ha scelti quasi il 60%

Il 30% degli studenti della nostra regione ha optato per gli istituti tecnici, il 10% per i professionali

L’Ufficio Scolastico Regionale ha reso noti i dati relativi alle domande di iscrizione che riguardano le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e dei percorsi di Istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2022/2023.

Anche per quest’anno, non è prevista l’iscrizione alla scuola dell’infanzia in modalità telematica da parte delle famiglie mentre la partecipazione delle scuole paritarie alle iscrizioni online è facoltativa.

Le iscrizioni sono state presentate dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 4 febbraio 2022 e di seguito si forniscono i primi dati (aggiornati al 4/02/2022), soggetti a variazione in seguito alla gestione definitiva degli stessi daparte delle Istituzioni scolastiche.

Le domande inoltrate per il Molise sono state complessivamente 6.513.

Tabella 1: Iscrizioni per ordine di scuola.

LA SCELTA DEL PERCORSO SCOLASTICO

A livello nazionale, gli Istituti tecnici e professionali sono stati scelti rispettivamente dal 30,7% e dal 12,7% dei ragazzi e delle ragazze. I licei, con una percentuale del 56,6%, restano in testa nelle preferenze delle studentesse e degli studenti neoiscritti.

Esaminando le scelte in base all’indirizzo di studio nella regione Molise, al primo posto ci sono i licei, che hanno registrato il 59,5% delle iscrizioni. Seguono i tecnici con il 29,8% e i professionali con 10,7%. L’andamento delle iscrizioni rispecchia i dati nazionali. In Molise si registra però una lieve flessione nell’iscrizione ai licei a favore dei professionali.

Tabella 6: Iscrizioni al I anno di corso scuola secondaria di II grado per tipologia di indirizzo aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Per i licei la maggior parte delle iscrizioni sono state per lo scientifico con il 16,9%, seguito dal liceo scientifico – opzione scienze applicate (11,3%) e dal liceo classico (6,8%). Dati in linea con l’andamento nazionale. Per il Molise si vede una crescita nella scelta del liceo classico.

Per i tecnici, la maggior parte delle iscrizioni ha riguardato il biennio comune di amministrazione, finanza emarketing (7,4%) seguito dal biennio comune di informatica e telecomunicazioni (6,3%).

Per i professionali, la maggior parte delle iscrizioni si registrano all’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera seguito dall’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.

Per quanto concerne la domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) nella scuola primaria e nel I grado il Molise la scelta si posiziona rispettivamente al 18% e al 2,2%.

La maggior parte delle iscrizioni, per la primaria e per il I grado, è fino alle 30 ore settimanali.

Si forniscono infine i dati relativi alle iscrizioni distinti per cittadinanza italiana e non.