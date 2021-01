Scuola, garantire sicurezza trasporti e gestione dei momenti di entrata e uscita

Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra. Trasporto pubblico scolastico: intervenire subito

“Le problematiche legate al trasporto pubblico scolastico in tempi di Covid erano state previste e sollevate dalla Rete della Sinistra in V Commissione Consiliare già a luglio 2020, quando erano state poste specifiche domande sulla situazione dei plessi scolastici cittadini e sulle modalità organizzative del trasporto a scuola per gli studenti. Questo perché ci era già allora chiaro che il luogo del contagio non sarebbero state le aule, ma gli autobus, se non si fosse provveduto ad organizzare orari, turnazioni, numero di mezzi e soprattutto sorveglianza nel terminal e nei momenti di entrata e uscita dagli istituti.

Nonostante le pressanti richieste in tal senso nulla è stato fatto, e dopo pochi giorni di apertura le scuole superiori sono state richiuse, come in tutta Italia.

Da pochi giorni la riapertura coinvolge il 50% o il 75% degli studenti, anche se non in tutte le regioni; ma siamo già in piena emergenza, con i ragazzi in sciopero per poter rientrare in aula là dove è loro vietato, e per poter stare a casa se il rientro non viene fatto nel modo giusto.

Questo perché non è stata garantita la sicurezza dei trasporti e della gestione dei momenti di entrata e uscita.

A Termoli, ma anche a Campobasso, dove sono rientrati il 75% degli studenti, abbiamo visto scene di affollamento indecente nel terminal, sugli autobus, specie extraurbani, al momento di entrare e uscire da scuola. Quello che avevamo previsto a luglio si è puntualmente verificato; attualmente se ne sta discutendo di nuovo in V Commissione, e per ora non sembrano all’orizzonte cambiamenti di rotta, nonostante le proteste, i video, le foto, inviate da genitori e ragazzi.

Ripetiamo ancora una volta che è urgente: