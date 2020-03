CAMPOBASSO. «Da ieri, giovedì 5 marzo, sono sospese tutte le attività formative della Scuola Edile del Molise in ottemperanza al Decreto del presidente del Consiglio dei ministi del 4 marzo 2020». Lo comunica il vice direttore coordinatore della struttura di via San Giovanni in Golfo a Campobasso, Nicola Messere.