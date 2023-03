Scuola Edile del Molise, partito il corso di formazione per 25 detenuti nella Casa Circondariale di Campobasso

Oggi, con la conferenza stampa tenutasi presso la Casa Circondariale e Reclusione di Campobasso, sita alla via Cavour n. 52, si è dato ufficialmente avvio al corso di formazione denominato “Recuperando & riqualificando”.

A comunicarlo, sono il Presidente e il Vicepresidente della Scuola Edile del Molise Ing. Massimiliano del Busso e Massimiliano Rapone in rappresentanza del consiglio di amministrazione dell’Ente da loro rappresentato.

In seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) in data 16 marzo 2021 e sollecitati dall’Ance Acem Molise, la Scuola Edile del Molise ha aderito al progetto;

“Il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del detenuto, migliorandone l’impegno e la responsabilità; il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, nel quadro degli scopi previsti dall’ordinamento penitenziario, è da tempo impegnato sul fronte della promozione dell’attività lavorativa in favore della popolazione detenuta, da solo o in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato costituzionale di cui all’art. 27 della Costituzione;”

La Scuola Edile, in seguito di riunioni di tecniche di concertazione tenute nel corso dell’anno 2022 con la Casa Circondariale, ha elaborato e trasmesso uno specifico progetto denominato “Recuperando & Riqualificando” che è stato ritenuto valido.

Il corso di formazione, riservato a 25 detenuti, avrà la durata 80 ore di cui 20 ore da dedicare alla formazione teorica e indirizzo e 60 alla formazione pratica.

Durante la pratica il progetto prevede un vero e proprio cantiere scuola per la riqualificazione di alcuni spazi interni alla Casa Circondariale e bisognosi di manutenzione e recupero edile.