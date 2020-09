Scuola e trasporto pubblico, Toma: seguire scrupolosamente le regole (VIDEO)

«Già siamo ripartiti con i corsi di recupero: importante stress test per i nostri istituti. Il 20 e il 21, in occasione del referendum, opportuno fermarsi»

Ripresa della scuola e trasporti: il presidente Toma e l’assessore Pallante hanno illustrato, in conferenza stampa, ciò che è stato fatto per permettere il rientro nelle aule e il trasporto di tanti pendolari in sicurezza. «Il Molise – ha detto Toma – ha circa 40mila studenti: circa 15mila sono pendolari. In materia scolastica la “geografia” dei mezzi di trasporto è abbastanza variegata. La scuola molisana è ripartita con corsi di recupero in presenza. La presenza negli istituti è fondamentale e il ritorno a scuola con i corsi di recupero rappresenta un importante test per la nostra scuola. Noi in Molise abbiamo una situazione di più agevole nei trasporti pur avendo un territorio che presenta difficoltà. Forse il 20-21 settembre sarebbe opportuno – ha continuato – un pit stop, anche per avere ulteriori indicazioni. La scuola molisana del resto è tutta un cantiere. Il tempo ci dirà se le misure che ci ha fornito il comitato tecnico scientifico andranno bene o avranno bisogno di modifiche. Abbiamo avviato un programma di screening sul personale docente e non docente e abbiamo predisposto tutti gli strumenti per garantire la didattica in presenza. Non ci siamo soffermati solo sugli aspetti sanitari ma abbiamo anche avviato una ricognizione per conoscere lo stato dell’arte di tutte le scuole molisane. Dovrebbe anche arrivare una parte dei 25milioni stanziati, a parer mio pochi, per effettuare dei piccoli riguardanti il mondo scuola».