Scuola e rientro in presenza, facciamo chiarezza: dove resteranno chiuse

Si è ingenerata tra i genitori degli studenti molisani un po’ di confusione in merito alla riapertura delle scuole. Per questo proviamo a fare chiarezza sull’argomento.

Le scuole di ogni ordine e grado, da normativa nazionale, torneranno in presenza da domani, 10 gennaio, su tutto il territorio italiano. Ad eccezione di quei comuni dove, con apposita ordinanza, i sindaci hanno disposto la sospensione della didattica in presenza.

Solo i sindaci, con apposita ordinanza, hanno questa facoltà come massima autorità sanitaria sul territorio. E’ una facoltà non concessa ai presidenti di Regione, tanto che il Governo ha già impugnato quella del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Pertanto domani le scuole saranno aperte, fatto salvo i comuni che hanno disposto la Dad. E per maggiore chiarezza riproponiamo l’elenco dei comuni molisani in cui è stata disposta la sospensione della didattica in presenza.

Di seguito l’elenco, in aggiornamento, dei centri del Molise in cui le scuole resteranno chiuse in presenza.

SCUOLE CHIUSE IN PRESENZA FINO AL 15 gennaio

Bagnoli del Trigno

Baranello

Bojano

Busso

CAMPOBASSO

Campodipietra

Campolieto

Capracotta

Casacalenda (fino al 21.1)

Fossalto

Gildone

Guglionesi

Jelsi

Matrice

Macchiagodena

Montenero di Bisaccia

Palata

Portocannone

Ripalimosani

Roccamandolfi

San Giuliano di Puglia

San Martino in Pensilis

Santa Croce di Magliano

Sant’Agapito (fino al 28.1)

Termoli

Torella del Sannio

Toro

Trivento

Ururi