Scuola e Ordine dei Giornalisti del Molise insieme per un nuovo progetto

REDAZIONE

Questa mattina, 24 febbraio, è partita la prima delle tre giornate formative del corso “Informazione e nuovi Media” curato dall’OdG regionale e rivolto alla classe VC dell’Istituto Biotecnologico Pertini. Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione, di comprendere il valore dell’informazione quale “strumento” di formazione per una elaborazione critica dei fenomeni sociali, economici, scientifici e culturali del nostro tempo, e di perfezionare la scrittura anche e soprattutto in funzione della prova d’Italiano all’Esame di Stato.

Il compito dell’Ordine dei Giornalisti, per mezzo dei diversi giornalisti abilitati, sarà quello di raccontare la storia del giornalismo fino ai nostri giorni, di spiegare le caratteristiche del giornalismo on line che lo rendono diverso da quello cartaceo. Si parlerà di come si reperiscono le news e di quanto sia importante verificarne la veridicità prima di diffonderle. Si cercherà di capire insieme come si scrive un articolo di giornale ed in particolare, come diventare un buon giornalista rispondendo alle famose “5 W”. Non mancheranno le esercitazioni pratiche: insieme ad un compagno di classe, ogni studente realizzerà un esempio di intervista pensando al proprio personaggio preferito, al proprio “divo”.

A conclusione del corso, sarà chiesto ai partecipanti di redigere un articolo di giornale: per prepararsi alla maturità, gli studenti svolgeranno una prova basata sulle tracce degli Esami di Stato dello scorso anno.