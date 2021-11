Scuola e Lavoro: all’istituto Pilla nasce il Manager sportivo

Un nuovo indirizzo economico sportivo per il nuovo anno scolastico 2022/2023

Un indirizzo innovativo per una riconversione della scuola verso nuove figure professionali che svecchiano il tradizionale panorama lavorativo. In una società che ha trasformato l’identikit dello studente che appare sempre più competente e formato, l’indirizzo economico sportivo sarà la novità assoluta e attrattiva per i giovani del Molise che

vogliono inserirsi nel mondo del lavoro attraverso lo sport. Il nuovo percorso va ad incrementare l’offerta formativa del Pilla, affiancando gli indirizzi già attivi, che pur saranno rimodulati per risultare più rispondenti alle esigenze di formazione e studio dei ragazzi e ai bisogni di professionalità del mondo del lavoro. Alla fine del quinquennio di studi, il Tecnico Economico Sportivo offre diverse opportunità lavorative come amministrare centri e società sportive, organizzare eventi nel settore, scoprire nuovi talenti. L’istituto, provvisto di una palestra completamente rinnovata, di un ampio cortile e di una confortevole area fitness con diversi attrezzi sportivi, è pronto ad accogliere tutti gli studenti che intendono frequentare il nuovo corso di studi a partire dal nuovo anno scolastico 2022. Dopo il conseguimento del diploma, essendo un indirizzo misto, il titolo di studio non pregiudica l’accesso alle altre tipologie di aziende ed è propedeutico all’iscrizione ad alcune facoltà universitarie come Scienze motorie, Economia e Scienze politiche e

Giurisprudenza. Interessante appare anche il piano di studi e l’offerta formativa che, fin dal primo anno, prevede un monte ore settimanale di cinque ore di scienze motorie e pratica sportiva; mentre, le altre discipline seguiranno la curvatura dell’indirizzo: Economia aziendale che prevede la trattazione di Management sportivo e il Diritto che

approfondisce la Legislazione sportiva. Il bilinguismo, poi, resta un tratto caratterizzante per l’iter scolastico del quinquennio, con focus sui linguaggi di settore (economico e sportivo). A partire dal 10 novembre 2021 L’II.SS. Pilla di Campobasso, invita gli studenti e i genitori a visitare l’istituto. Prenotazione su piattaforma online. Tramite l’accesso al sito www.pillacb.edu.it è possibile prenotare le visite pomeridiane. La Direzione e il personale scolastico

saranno a completa disposizione.