“Scuola e covid-19. Ripartire in sicurezza”, se ne è parlato con le Donne dem Pd Molise

Scuola e covid-19. Ripartire in sicurezza. E’ questo il titolo dell’incontro dibattito con i cittadini che si è svolto nella giornata di ieri, 8 settembre, nel piazzale del Sacro Cuore a Termoli. Ad organizzarlo è stata la Conferenza delle Donne Democratiche Pd Molise nell’ambito delle iniziative messe in campo dal Pd regionale sulla scuola. Ripartire in sicurezza è una delle priorità di questo momento. Il diritto allo studio è fondamentale e inalienabile. Tornare tra i banchi in presenza garantisce non solo la formazione culturale degli alunni, già ampiamente sostenuta dalla Dad, ma anche la regolazione sociale, affettiva e forma al senso di responsabilità e alla educazione civica. Lo scopo dell’incontro, dunque, è stato quello di esplorare i punti di forza e le misure di sicurezza di questa nuova ripresa scolastica. “Stiamo combattendo tutti contro un nemico invisibile -ha commentato Nicoletta Bartollino, delegata della Conferenza delle donne democratiche Pd Molise- nella quotidianità, sul lavoro, nelle relazioni sociali ed affettive. Come in ogni guerra si scende in campo con una dose utile di Paura. Noi abbiamo il compito di trasformare la paura in responsabilità! Usare precauzioni, dispositivi di sicurezza e rispettare le distanze sociali. Sono 21 i giorni che occorrono per attuare un cambiamento, Si riparte così, con senso civico e protezione per noi stessi e l’altro. Il covid ci ha tolto tanto ma ci darà tanto se saremo capaci di acquisire un nuovo stile di vita, sano , consapevole dei rischi e disciplinato. Anche questa è formazione per ragazzi e bambini”.

