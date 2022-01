Mentre Omicron dilaga in tutta Italia e in Molise si stima che potrà raggiungere il 100% delle persone contagiate, restano da definire le modalità del rientro in classe dopo le vacanze di Natale

Governo di fronte ad un bivio per il rientro a scuola. Le Regioni pressano per uno slittamento della didattica in presenza a febbraio alla luce degli innumerevoli casi di Covid anche tra i ragazzi. Il Governo vorrebbe il ritorno tra i banchi appena dopo le vacanze. Tu cosa ne pensi? Sì, sono favorevole alla didattica in presenza da subito

No, preferirei il rientro a febbraio per evitare i contagi Vota

Resta la scuola il nodo cruciale di questa nuova ondata della pandemia da Covid-19. Mentre Omicron dilaga in tutta Italia e in Molise si stima che potrà raggiungere il 100% delle persone contagiate, restano da definire le modalità del rientro in classe dopo le vacanze di Natale.

Obiettivo 1: rimettere mano al protocollo in caso di contagio

Al momento il Governo Draghi pare aver respinto le richieste dei Governatori che speravano di rinviare il ritorno a scuola a dopo le vacanze natalizie a fronte dell’impennata di casi e dell’elevata contagiosità della variante Omicron.

Una decisione, in tal senso, era stata già anticipata dal Governatore della Campania, De Luca, che aveva preventivato la didattica a distanza per tutto il mese di gennaio e il rientro a scuola solo per febbraio.

Per garantire la presenza in sicurezza a scuola, come auspicato dallo stesso ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e riportato dall’Ansa, sarà necessario rimettere mano ai protocolli sulla didattica a distanza, eliminando la distinzione tra vaccinati e non vaccinati e aumentando la soglia di casi positivi oltre la quale si finisce a casa.

Dal Governo il no alla didattica a distanza

Il principio base del Governo, però, è quello di evitare la didattica a distanza così come lo smart working per gli statati, almeno stando a quanto si legge su Open.it.

L’idea è quindi quella di accogliere alcune delle proposte dei governatori puntando a semplificare le regole nel caso emergano casi positivi in classe e quindi si debba ricorrere alla quarantena.

Tra i punti d’accordo potrebbe esserci quindi l’introduzione del tampone non per tutti gli studenti della classe in cui sono emersi i casi di positività, ma solo a quelli sintomatici.

Casi che potrebbero essere più dei quattro proposti dalle Regioni perché scatti la Dad.

Evitare educazione fisica dopo i primi casi positivi

I governatori chiedono poi che con i primi casi di positività si evitino le ore di educazione fisica e di musica, con l’obbligo delle mascherine Ffp2 per tutti, oltre che una costante aerazione delle aule.

Di sicuro non si discute più di misure differenziate tra studenti vaccinati e non vaccinati, ma la linea delle Regioni punta almeno a imporre maggiori restrizioni per quelle fasce d’età meno coperte dalle vaccinazioni rispetto alle altre.

Quindi Dad con almeno due positivi in classe alle elementari e medie, tre per le superiori. E stop al tampone il primo giorno, ma un ricorso più diffuso ai test da casa.

Norme su cui però le Regioni chiedono che sia il Cts a esprimersi.

E tu, cosa ne pensi?

Il rientro a scuola rappresenta sicuramente uno dei nodi cruciali di questo inizio 2022 per il Governo Draghi diviso tra chi vorrebbe una didattica a distanza per il mese di gennaio e chi, invece, preme per il rientro tra i banchi.

Abbiamo voluto realizzare un sondaggio per conoscere il sentiment dei cittadini molisani alla luce anche dell’impennata di contagi che si stanno verificando nella nostra regione.

Vota in forma totalmente anonima nella parte superiore di questo articolo.