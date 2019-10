Scuola e concorsi, al via ciclo di incontri

A Campobasso, Isernia e Termoli saranno illustrate le novità del “decreto precari”

La Flc Cgil Molise organizza un ciclo di incontri, aperti ai precari della scuola, ai neolaureati ed a tutti coloro che sono interessati ad intraprendere la strada dell’insegnamento nella scuola secondaria superiore (I e II grado). Gli incontri verteranno sulle modalità di reclutamento: verranno illustrate in modo specifico tutte le procedure relative alle assunzioni e abilitazioni che si attiveranno dopo il decreto legge recentemente approvato dal Governo. Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario:a Campobasso venerdì 25 ottobre dalle ore 16.00 (presso la sede CGIL in Via T. Mosca); a Isernia lunedì 28 ottobre dalle ore 16.00 (presso il Liceo Scientifico Majorana di Isernia);e infine a Termoli mercoledì 30 ottobre dalle 16.00 (presso la sede CGIL in via Asia).