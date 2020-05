Scuola e ambiente: il progetto realizzato con il patrocinio della Smaltimenti Sud

Protagonista l’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Isernia in collaborazione con prefettura e assessorato comunale all’Ambiente

L’ istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia con il patrocinio della Prefettura di Isernia, dell’Assessorato all’ Ambiente del Comune Pentro e della Smaltimenti sud srl, ha promosso e realizzato, durante il particolare anno scolastico che volge al termine, un progetto di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali denominato “Scuola e Ambiente – Idee in Campo”, un progetto in linea con le iniziative “Plastic Free” messe in atto a livello mondiale. Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze, migliorare la capacità di analisi critica, di ascolto e di confronto, aumentare la consapevolezza del proprio agire quotidiano maturando l’attitudine alla cittadinanza attiva, il progetto ha previsto la mobilitazione degli alunni degli Istituti Comprensivi della Provincia impegnati nella realizzazione di una serie di prodotti da presentare in un evento pubblico a fine anno scolastico. Fonte inesauribile di energia, entusiasmo e creatività, i ragazzi sono stati coinvolti nella realizzazione di powerpoint e video che illustrano le strategie messe in atto a scuola per combattere l’inquinamento dell’ambiente, di una rappresentazione musicale, coreografia e canzone, sul tema dell’ambiente, nonché nella produzione di manufatti realizzati con prodotti riciclati. In questi giorni l’evento conclusivo avrebbe visto i ragazzi sul palco dell’Auditorium nella presentazione dei lavori ma, a causa delle restrizioni imposte dal COVID -19, il progetto non potrà essere presentato al pubblico come da programma. Al fine di non vanificare lo sforzo creativo ed organizzativo messo in campo da docenti ed alunni, in linea con le attuali scelte didattiche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche, il Dirigente della Scuola Promotrice I.C. Giovanni XXIII Isernia, Prof. Bruno Caccioppoli, con la Prefettura ed il comune di Isernia e la Smaltimenti Sud srl, ha ritenuto di dover presentare al pubblico l’ iniziativa avvalendosi delle stesse risorse informatiche, presentando quindi sul sito web dell’ Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII: www.icgiovanni23isernia.edu.it, quanto prodotto da ragazzi.