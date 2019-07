Scuola Don Milani, infiltrazioni d’acqua rovinano la nuova struttura

Le scuole sono chiuse. Ed è tempo di vacanze anche per gli alunni della scuola elementare Don Milani di Campobasso ma non di certo per i genitori, i rappresentati d’istituto e le varie associazioni che hanno già segnalato la difficile situazione dell’edificio recentemente ristrutturato ed inaugurato meno di un anno fa. La

scuola primaria di via Leopardi è stata, a lungo, al centro di una serie di problemi che si pensava potessero essere risolti con la ristrutturazione, costata quasi 500mila euro. Ma così non è stato.

Sono stati spesi, infatti, circa 375mila euro per i lavori di ristrutturazione e altri 120mila per il tetto e l’antincendio. «Soldi pubblici che sono serviti a ristrutturare scuole vecchie che mostrano gli anni e i danni sono tutti a spese della comunità e degli studenti come la situazione odierna dimostra» è la critica di chi ha segnalato lo stato attuale della Don Milani. «Incresciosi gli avvenimenti che si stanno susseguendo nella struttura di via