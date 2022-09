Scuola, domani prima campanella. Il governatore Toma: “Parte una nuova stagione, buon anno ragazzi”

Auguri anche dal presidente della Provincia di Campobasso, Roberti: “I nostri ragazzi sono il futuro della società civile e a loro dobbiamo assicurare la migliore qualità d’istruzione possibile” e dall’assessore all’Istruzione di Campobasso, Praitano: “Gli studenti vivano un percorso in cui la curiosità e la socialità prendano il sopravvento”

Il presidente della Regione, Donato Toma, ha inviato un messaggio in vista della ripresa dell’anno scolastico prevista domani, mercoledì 14 settembre: “Sì, quello alle porte, è un anno importante per la scuola. L’anno della rinascita, del ritorno al contatto vero tra i banchi, in classe, nei corridoi, ai sorrisi che tornano a spuntare sui volti dei nostri ragazzi senza il filtro di una mascherina. Quanto ci ha tolto, il Covid. Lo sanno bene i bambini e i giovani che in questi due anni sono stati privati spesso non dell’insegnamento, ma di quel luogo meraviglioso in cui l’apprendimento trova la sua culla naturale: la scuola. Prima il lockdown, poi il distanziamento. É stata durissima. Come Presidente, come docente e come padre provo sempre una forte emozione quando si torna a scuola. É un segno di continuità e di speranza in qualcosa di importante. Il Molise ha bisogno di ripartite anche in questo senso, con i giovani pronti a crescere e a spiccare il volo. Quindi, cari ragazzi, un grosso in bocca a lupo a tutti voi, al personale docente e non docente e ai genitori che alimentano con amore la vostra formazione umana e culturale.

Oggi parte una nuova stagione. L’auspicio è che duri il più a lungo possibile. Nel segno dell’impegno e della condivisione più autentica.

Messaggio di auguri anche dal presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti: “È terminato il meritato riposo estivo degli studenti e, così, mercoledì 14 settembre 2022 la prima campanella dell’anno scolastico 2022/2023. A tutti gli studenti molisani, ai docenti, al personale ATA e anche ai genitori, sempre in apprensione per i propri figli, giunga un caloroso ‘in bocca al lupo’. Dopo due anni iniziati con l’incognita pandemia e DaD, quest’anno l’Ufficio Scolastico Regionale, i Dirigenti Scolastici e, con quest’ultimi, i docenti e tutto il personale, hanno potuto organizzare l’anno scolastico in tutta la sua piena espressione. I nostri ragazzi rappresentano il futuro della società civile e a loro dobbiamo assicurare la migliore qualità d’istruzione possibile, resa possibile dall’alto tasso di professionalità del mondo scolastico. L’augurio di un buon anno scolastico che possa essere foriero di soddisfazioni per tutti coloro che, da domani, saranno coinvolti in un importante e irrinunciabile momento di crescita”.

Anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Campobasso, Luca Praitano, si unisce agli auguri di buon anno a tutto il mondo scolastico. “Il nuovo anno scolastico è finalmente arrivato. – ha detto l’assessore – L’inizio è sempre contraddistinto da sentimenti contrastanti per gli studenti e l’augurio è rivolto a loro perché sia un anno pieno di soddisfazioni. Un augurio speciale voglio rivolgerlo, in particolare, a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che vivono la scuola con troppa apprensione e afflitti da un costante senso di disagio che amano chiamare ansia. L’auspicio – ha dichiarato in conclusione Praitano – è che voi ragazzi possiate vivere il vostro percorso non come se foste su un ring, dove la parola d’ordine è competizione, ma come in un fantastico luogo dove la curiosità e la socialità prendano il sopravvento, aiutandovi ad affrontare l’impegno nel migliore e più completo dei modi”.