Scuola, domani prima campanella. Al “Romita”: pronti ad accogliere prof e studenti”

Mancano meno di 24 ore al trillo della prima campanella, un nuovo anno scolastico è alle porte e anche il Molise si prepara a riaprire aule ed istituti. Emozione e voglia di tornare in classe o di vederla per la prima volta. Al via dal 15 settembre le lezioni. In Molise (fonte Usr) saranno 35.777 gli studenti e le studentesse che faranno ritorno tra i banchi, per un totale di 2045 classi in 331 istituzioni scolastiche statali (di cui 225 in provincia di Campobasso e 106 nella provincia di Isernia). A questi si aggiungono gli alunni delle scuole paritarie (infanzia e primaria), 22 Istituti in provincia di Campobasso e 7 in provincia di Isernia. Sono state effettuate 255 nomine in ruolo per il personale docente, di cui 53 sul sostegno. Sono 70, invece, le immissioni in ruolo per il personale ATA. Quanto alle supplenze, sono stati assegnati 835 contratti a tempo determinato, di cui 227 sul sostegno.

Di questa vigilia di anno scolastico abbiamo parlato con la dirigente del Liceo Scientifico “Romita di Campobasso, prof. Anna Gloria Carlini. (SEGUI L’INTERVISTA)