Scuola dell’infanzia “Di Zinno” senza Certificato prevenzione incendi

Tramontano e il centrodestra presentano una mozione urgente

REDAZIONE

Il Consigliere comunale Alberto Tramontano, insieme ai colleghi del centrodestra, ha presentato una mozione urgente sulla situazione della scuola dell’infanzia “Di Zinno” di Via Pirandello. Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 era stato garantito dall’amministrazione comunale il Certificato prevenzione incendi, secondo le disposizioni di legge.

Ma dopo la fase delle iscrizioni, la Dirigenza della scuola, gli insegnanti e le famiglie hanno avuto un’amara sorpresa: il certificato prevenzione incendi non sarà predisposto e quindi il plesso di Via Pirandello non potrà ospitare più di 100 ospiti (tra alunni, docenti e personale Ata). Quindi alcune classi dovranno essere spostate presso la sede centrale dell’ I. C. “Petrone”.

«Il silenzio e l’inerzia evidente dell’amministrazione comunale “-afferma Tramontano – appaiono gravi. Dopo la sbornia elettorale ci si aspettava un’azione immediata e tempestiva soprattutto sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, ma ad oggi la maggioranza grillina appare disorientata e inconcludente, nonostante i proclami pre-elettorali».