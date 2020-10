Scuola dell’infanzia di via Alfieri: negativi tutti i tamponi

Sono stati effettuati lo scorso fine settimane e sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti alla scuola dell’Infanzia di via Alfieri (istituto Petrone) a Campobasso. Un bambino (che comunque non frequentava la scuola da oltre due settimane) era risultato positivo. Per questo sono state attivate tutte le procedure del caso: la sola classe frequentata dal bambino è stata chiusa per la sanificazione e sono stati disposti i tamponi per docenti e personale. Tamponi che hanno dato esito negativo.