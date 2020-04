«Scuola ci manchi», il messaggio degli studenti del Convitto Mario Pagano

E’ un inno al futuro quello degli studenti del Convitto Mario Pagano di Campobasso. «Quando tutto questo ha avuto inizio non avremmo mai immaginato che la scuola potesse mancarci così tanto. Quando ci hanno detto che la scuola chiudeva abbiamo pensato: sì, restiamo a casa. Niente più compiti in classe, niente più scuola, da domani si dorme. Basta interrogazioni, finite responsabilità e orari. Ma ora è tutto diverso. Ora non vediamo l’ora che tutto questo finisca. E la voglia di tornare nuovamente sui banchi, di tornare ad abbracciare i nostri compagni o poter sentire il suono della campanella, abbiamo provato a raccontarvelo in questo video. Realizzato con il contributo di tutti. Studenti, docenti, educatori e tutto il personale scolastico. Una grande famiglia che, pur restando lontana fisicamente, non ha mai smesso di sentirsi vicina. Insieme, tutti insieme, abbiamo provato a ripercorrere le nostre emozioni e la nostra voglia di tornare nuovamente a vivere la scuola. Quella vera».