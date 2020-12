Scuola Calcio Acli 2021, presentato il nuovo calendario

Domenica 20 dicembre in Piazza V. Emanuele si è tenuta la presentazione ufficiale del calendario della scuola calcio Acli 2021.

A fare le veci di casa, il Sindaco Roberto Gravina e l’Assessore allo sport Luca Praitano. Presenti anche il delegato per le attività di base FIGC Molise Massimiliano di Gregorio e il coordinatore dei progetti scolastici FIGC Teresita Felaco.Il calendario, distribuito gratuitamente ai tesserati della scuola calcio, racchiude gli scatti dei momenti salienti dell’annata sportiva 2019 / 2020 e dell’inizio della stagione attuale.

Le attività sportive sono oramai sospese dalla data del 20 ottobre . Nonostante ciò, il club Acli ha voluto a tutti i costi, portare un messaggio tangibile di fiducia e vicinanza alle famiglie, agli atleti, ai propri tecnici e ai supporters. Uscire dal freddo contatto digitale che tiene in vita i rapporti delle associazioni in questo momento e seppur con le dovute distanze condividere un abbraccio augurale per un Felice Natale ed un 2021 ricco di soddisfazioni.

Dalle ultime note ufficiali FIGC, si denota un velato ottimismo che lascia presagire una possibile ripresa delle attività sportive entro la fine di gennaio 2021.

