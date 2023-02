“Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”, la D’Ovidio aderisce al programma Epas

Il Liceo “F. D’Ovidio” – Omnicomprensivo Magliano di Larino – ha aderito al Programma EPAS “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”, che ha lo scopo di sensibilizzare ed incoraggiare i giovani perché maturino un interesse per i temi che riguardano la democrazia parlamentare europea e il ruolo del Parlamento.

Nell’ambito di tale iniziativa, la scuola ha progettato un PCTO destinato alle classi terze e quarte del Liceo, in collaborazione con l’Ufficio Europe Direct Molise Campobasso.

Lavorando insieme ai docenti e ai referenti del Programma EPAS, gli studenti stanno svolgendo una serie di attività volte a promuovere la conoscenza delle istituzione europee e a sviluppare la consapevolezza della “cittadinanza attiva europea”.

All’interno del PCTO, che abbraccia il periodo novembre 2022 – giugno 2023, oltre a svolgere un percorso di conoscenza e approfondimento sulla storia delle istituzioni europee a partire dal Manifesto di Ventotene e dalla Dichiarazione Schumann, gli studenti, in qualità di attori e protagonisti attivi del percorso, hanno creato un sito per documentare le attività, stanno organizzando un evento per celebrare la Festa dell’Europa, utilizzano i social network, in particolare l’account Instagram e Facebock della scuola, per condividere la loro esperienza di giovani cittadini europei. La loro ambizione, naturalmente, è quella di completare il percorso con successo, in modo da ricevere il titolo di ambasciatori junior e vedere la loro scuola certificata come “Scuola ambasciatrice”.

Il programma prevede inoltre un ciclo di incontri con Deputati europei, per partecipare attivamente a dibattiti riguardanti tematiche quali i diritti umani, l’ambiente, la giustizia e per riflettere sul valore della legalità negli stati membri dell’UE.

Il primo incontro, “I diritti fondamentali nell’UE”, con l’On. Mario Furore, si svolgerà il 21 febbraio 2023 dalle 10.00 alle 12.00 presso l’Aula Magna del Liceo.

Ad esso faranno seguito: “Green deal e transizione verde” – 25 marzo 2023ore 10.00/12.00, Liceo F. D’Ovidio con l’On. Aldo Patriciello; “Lo stato di diritto nell’UE” – 14 aprile 2023 ore 10.00/12.00, Larino Teatro Risorgimento, On. Franco Roberti.