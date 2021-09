Scuola, alla Colozza si torna alla normalità. Cambiamenti nella logistica (INTERVISTA)

CAMPOBASSO. E’ iniziato all’insegna di alcuni cambiamenti logistici il nuovo anno scolastico per l’Istituto “Colozza” di Campobasso. Lo impone la normativa anti Covid e la dirigenza scolastica ha dovuto riorganizzare l’accoglienza di una parte degli 850 alunni della “Colozza”. Ciò ha comportato il trasferimento di alcune classi in altri stabili che, nel caso in questione, riguardano gli alunni della Prima Elementare. Ne abbiamo parlato con la dirigente Maria Antonietta Rizzo e con il presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Lattanzio, che hanno sgombrato dubbi e ombre su alcuni malumori che si erano diffusi alla vigilia fra i genitori degli studenti (SEGUI L’INTERVISTA).