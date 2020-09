«Scrivere è un po’ dialogare con i fantasmi»

Ti racconto un Libro: presentato l’’ultimo volume dello scrittore, regista e sceneggiatore Gianmarco Galuppo

di Doretta Coloccia

Nuovo appuntamento di “TI racconto un libro 2020”,il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione, promosso sostenuto dal Comune di CB e dall’Unione Lettori Italiani, sotto la direzione artistica ed organizzativa di Brunella Santoli. L’ evento si è svolto in ottemperanza alle norme per il contrasto e la diffusione del Covid 19, presso il Circolo Sannitico di Campobasso. Ospite della serata lo scrittore, sceneggiatore e regista teatrale Gianmarco Galuppo che ha presentato il suo libro IL GRANDE TU.

“Quindici racconti di cambiamento, resistenza, crescita e speranza. Ambientato in quel Molise” che non esiste, zimbello d’ Italia, che qui diventa terra mitica e leggendaria, popolata da strane e profetiche creature, da una lettera indirizzata al proprio pube a un noir rurale, fino ad un messaggio in bottiglia sparato nell’ etere. “

Un libro intenso. Racconti dove il Molise diventa respiro dell’ anima. Racconti che sono voce di chi non ha voce, anelito che supera l’esperienza del singolo per abbracciare la speranza. Ed è questo che crea complicità con il lettore. Un libro che vuole mostrare gli aspetti più eccentrici della realtà quotidiana. Una vita quotidiana non chiusa in se stessa, ma aperta agli altri. Una quotidianità dove la santità della vita è la pazienza e il silenzio è catarsi del tempo, evidenziando che nell’essere umano c’è bisogno di trascendenza. Perché, a dispetto dei media che ci vorrebbero sempre al centro del mondo, il grande TU si riesce a percepire solo quando c’è il tempo è il vuoto per lasciarsi sfiorare.

Sono racconti che tengono il ritmo. Sono ” al fiato” e lasciano il lettore in una sorta di saliscendi della vita.Ci emozionano, ci arricchiscono, spalancano nuove porte. Sono racconti che diventano discorsi sull’ invisibile, su desideri che svolazzano, sono i pensieri che ci trapassano l’anima in certi momenti. Sono occhi che vedono e che non mentono. Sono laghi acquosi, come laghi di montagna che contengono il cielo. Gianmarco Galuppo, che durante la presentazione ha dialogato con Tiziana Cucaro, ha spiegato che scrivere è un po’ dialogare con i fantasmi. Le letture sono state affidate all’attrice Barbara Petti.