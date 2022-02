“Scrivere, che passione!”: a tu per tu con la scrittrice toscana Serena Beoni

L’approndimento grazie alla rubrica “Alesia e i suoi compagni di viaggio”

Perché scrivere? Come è nata questa “necessità” e quando?

Perché è una forma di comunicazione che ho sempre amato, uno strumento che mi permette di raccontare e raccontarmi da sempre, sin da quando, ancora adolescente, riportavo le mie giornate, le mie gioie, le mie insicurezze e perché no, anche le mie delusioni sulle pagine di un diario, inseparabile amico per molti anni.

Come scrivi? Carta e penna, moleskine sempre dietro e appunti al volo, oppure rigorosamente tutto a video?

Ho iniziato con carta e penna, per passare in seguito alla videoscrittura, sicuramente più rapida e comoda; quando capita di avere un’idea, di sviluppare un pensiero, magari fuori casa, ringrazio la tecnologia per averci dotati di Moleskine, strumenti oggi indispensabili.

C’è un momento particolare nella giornata in cui prediligi scrivere?

Un tempo avrei risposto la sera, quando tutti vanno a dormire, soprattutto i bambini; oggi che i figli sono grandi e indipendenti ho a disposizione gran parte della mia giornata, anche se continuo a preferire il silenzio che una casa immersa nel sonno ti offre.

Che cosa significa per te “scrivere”?

È, oltre che una passione, un modo per far vedere a chi legge, il mondo attraverso i miei occhi.

Ti capita di leggere i tuoi libri, dopo averli pubblicati?

Non nell’immediato ma a distanza di tempo, sì.

Quanto c’è di autobiografico nei tuoi libri?

Abbastanza. Ogni volta che costruisco un personaggio, donna o uomo che sia, cerco di attribuirgli almeno una caratteristica che mi appartiene, che siano modi di pensare, gestualità o, più spesso, sentimenti; qualche volta creo situazioni prendendo spunto dal mio vissuto.

Quando scrivi, ti diverti, oppure soffri?

Dipende da cosa sto scrivendo, generalmente rido e soffro con i miei personaggi.

Trovi che nel corso degli anni la tua scrittura sia cambiata?

Assolutamente sì. Mentre all’inizio era timida, quasi impacciata, forse proprio per la paura di mettere a nudo quella parte di me che è solo mia, adesso è più “audace”, non teme il giudizio.

Quanto è complicato per te conciliare vita privata e spazio creativo?

Negli ultimi due anni è diventato un po’ più complicato, sembra strano ma con la Pandemia che ci ha travolti come un uragano costringendoci in casa per più periodi, a volte anche molto lunghi, la pressione psicologica ha prevalso sulla creatività che ha dovuto inevitabilmente prendersi una pausa.

Ci piace pensare che tu abbia “una stanza tutta per te” per la scrittura.

Purtroppo no, però per fortuna ho il mio inseparabile laptop che mi segue ovunque io vada.

Immaginiamo che ti siano di sostegno gli amici ed i parenti nel tuo percorso creativo.

Sì, mio marito in particolare che ha creduto in me anche quando non lo facevo io. Ma a sostenermi per primo è stato in assoluto il mio adorato fratello Edoardo, che nella solitudine del suo letto sognava ascoltando le mie storie, tanto da spronarmi a tentare la pubblicazione.

Quando scrivi, lo fai con costanza, oppure ti lasci trascinare dall’ispirazione del momento?

Generalmente mi lascio trasportare dall’ispirazione.

Hai spesso affermato che la passione per la lettura è stata determinante per la scoperta della tua vena artistica.

Sì. La finestra su un meraviglioso mondo immaginario e speciale me la ha spalancata “Pinocchio”. Chi mi invitò a leggere la favola di Carlo Collodi lo fece rispondendo ad una domanda quando, con tutta l’ingenuità dei miei pochi anni, di fronte alla più grande libreria che avessi mai visto, chiesi “Che cosa cono questi?”, lui, porgendomi il tomo disse “Sogni bambina, sogni…” Da allora non ho più smesso di leggere e fantasticare fino a imprimere sulla carta le mie fantasie.

I generi letterari da te prediletti per la lettura, coincidono con quelli della scrittura?

Abbastanza.

E quali sono gli autori e le autrici con i quali senti maggiore affinità?

Tantissimi autori mi piacciono ma in particolare adoro Carlos Ruiz Zafon, Agata Christie e Camilla Lackberg e non nascondo di sentirmi affine a loro.

Ci piace conoscere la Tua opinione riguardo ai corsi di scrittura creativa.

Trovo che siano un’ottima fonte di apprendimento per chi vuol cimentarsi nella scrittura.

Vuoi parlarci della Tua “creatura prediletta” e delle emozioni che ti ha suscitato.

Senza ombra di dubbio “I Segreti della Luna”. Per me è stato il libro della crescita, dell’evoluzione della mia scrittura. Ho vissuto così intensamente le storie e le passioni dei personaggi di cui stavo scrivendo, ho amato profondamente, odiato e sofferto insieme a loro, tanto che per molto tempo sono stati il primo pensiero al risveglio e quasi un film durante la notte.

Cosa puoi dirci della partecipazione a concorsi letterari?

Mi piace partecipare ai concorsi letterari e qualche volta l’ho fatto anche con buoni risultati. Personalmente sono dell’idea che siano un incentivo e a fare sempre meglio; mettersi in gioco, spesso, aiuta a migliorarsi e il giudizio esterno, soprattutto quando arriva da addetti ai lavori, ci gratifica o ci corregge indipendentemente dall’esito.

La Tua vena creativa si sposa con intenti sociali e di solidarietà. Vuoi parlarcene?

Sì, l’intero ricavato dalle vendite di tutte le mie pubblicazioni è da sempre devoluto sia alla U.I.L.D.M. – Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare e alla O.N.A.O.M.A.C. – Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dell’Arma dei Carabinieri. Ho maturato la decisione di sostenere queste due associazioni a me molto vicine, la prima in quanto mio fratello Edoardo, colui che mi ha spinta a cercare la pubblicazione, era affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne e, proprio per diretta esperienza, so quanto U.I.L.D.M. aiuti chi ha questo immenso problema e quanto fatichi a farlo con i pochi mezzi a sua disposizione; la seconda non solo perché la mia vita è legata all’Arma dei Carabinieri di cui mio marito è fiero rappresentante, ma anche perché nel 2003 tra i Carabinieri vittime dell’attentato di Nassirya c’era il Maresciallo dei Carabinieri Filippo Merlino, padre di un ragazzo affetto da Atrofia Spinale e costretto su una sedia a rotelle, proprio come mio fratello.

Possiamo dire che la scrittura rappresenta per te un canale di espressione della Tua creatività, squisitamente declinata al femminile?

Direi di sì; lo si può dedurre leggendo i miei scritti, come la raccolta di racconti “Donne in Cammino”, dove si alternano donne passionali, determinate, pronte a sbagliare e soffrire, ma sempre capaci di rialzare la testa, anche se non trascuro il sesso opposto, sottolineandone la sensibilità e non solo la ruvidezza.

E se ritieni che la scrittura possa rappresentare anche per i giovani un prezioso canale di espressione.

Certamente. Non solo lo ritengo un canale prezioso, ma necessario. Trovo che la scrittura permetta, oltre ad esprimere la propria creatività, di scrollarsi di dosso tutta quella rabbia e frustrazione che spesso pesa come un macigno sulle anime confuse della nostra bella gioventù, risultando assolutamente terapeutica.

SERENA BEONI

In collaborazione con Anna Corallo e Claudio Calcinai

Nota biografica

Primogenita di quattro figli, Serena Beoni nasce a Firenze nel 1970 da madre casalinga e padre operaio. La famiglia vive in una piccola casa di campagna in località Montebuoni, Impruneta, dove Serena trascorre i suoi primi anni di vita imparando ad apprezzare le cose semplici e ad amare la natura. Nel 1974 la famiglia si trasferisce a Firenze e l’anno successivo si sposta a Scandicci, dove frequenta le scuole.

Nel 1984 il padre, dopo l’improvvisa chiusura dell’azienda dove lavorava come operaio, decide di rilevare un’attività artigianale coinvolgendo tutta la famiglia, dunque Serena abbandona gli studi per dedicarsi a questa nuova avventura.

Ama leggere e sin dalla più tenera età sviluppa una fervida immaginazione che la porta spesso ad evadere la realtà sognando storie fantastiche.

Nel 1989 conosce quello che diventerà suo marito, ma il 1989 segna anche la sua famiglia in modo drammatico con la malattia del fratello Edoardo, che si scopre affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne.

Nel 1994 si sposa con Domenico Librizzi, Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, e lascia la famiglia per trasferirsi a Pelago, dove il marito assume il Comando della locale Stazione.

Continua a coltivare la passione per la lettura, in particolare per i romanzi, ed inizia a dilettarsi nella stesura di piccoli racconti che però serba gelosamente in un cassetto per molto tempo.

Dal 2006 ad oggi ha pubblicato i romanzi “L’Amore Rubato”, “Venti di Guerra”, “I Segreti della Luna”, “Smarriti nel Destino”, la raccolta di racconti “Donne in Cammino” ed è presente in svariate Antologie con poesie e racconti di vario genere. Ha curato alcuni cataloghi di pittura. Nel corso degli anni ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti.

Il ricavato di tutte le sue opere viene interamente devoluto alla U. I. L. D. M. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – ed alla O. N. A. O. M. A. C. – Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri -.