Scrive sui social che vuole farla finita, 50enne salvato dai carabinieri

VENAFRO

Momenti di panico nel pomeriggio di oggi a Venafro. A insospettire amici e familiari un post pubblicato su facebook da un 50enne napoletano, ma da anni residente nel comune molisano, nel quale aveva lasciato intendere la chiara intenzione di farla finita. Senza lavoro da tempo, aveva sfogato la sua disperazione sui social per poi far perdere le sue tracce. Allertati i carabinieri sono subito inziate le ricerche presso i luoghi da lui frequentati, dopo che il giro di telefonate ad amici e parenti non aveva dato nessun risultato. L’uomo, infine, è stato rintracciato dai militari dell’Arma nei pressi della Villa comunale fortemente provato emotivamente, ma in buone condizioni di salute. Una volta tranquillizzatosi, il 50enne è stato condotto in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso.

