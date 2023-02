Scrive “coglione” su Facebook. Giudice di Campobasso condanna insegnante per diffamazione

Si tratta di una delle poche sentenze emesse in Molise in materia di diffamazione a mezzo social network

di Lino Santillo

La diffamazione è uno di quei reati che ti insegnano ad evitare in tutte le redazioni giornalistiche e nelle scuole di giornalismo, al di là del fatto che bisognerebbe evitarlo sempre, perché può capitare di inciamparci e farsi molto male.



E’ quello che è accaduto ad un uomo che di professione fa l’insegnante il quale, per esprimere la sua contrarietà ad una condizione oggettiva, ha usato parole di fuoco in maniera diffamatoria sulla sua bacheca Facebook.



Lo dice un giudice monocratico del Tribunale di Campobasso che ha applicato alla lettera il comma 3 dell’articolo 595 previsto e punito dal codice penale: diffamazione aggravata. Usando, nel caso in questione, Facebook come mezzo di divulgazione.



Lo ha detto e lo ha scritto in una sentenza dello scorso 14 febbraio 2023 nella quale si condanna l’imputato a una multa pari a 400 euro oltre al pagamento delle spese processuali (che non sono una quisquilia).



Non faremo nomi, indicheremo circostanze e fatti per affermare che l’utilizzo dei social network comporta rischi imprevisti, ma prevedibili se lo si facesse consapevolmente.



Un campo di basket a Ferrazzano, cesti per il canestro non conformi e rumori molesti durante partitelle giocate (pare) anche a tarda notte.



Nelle vicinanze ci sono abitazioni e uno degli inquilini si sente molestato. Per farla breve quest’ultimo chiede al sindaco di accertarsene e ne consegue che i cesti per i canestri venissero rimossi.



Zero canestri, zero partite. Apriti cielo! La decisione non piace all’insegnante che sulla sua bacheca Facebook scrive parole di fuoco riferendosi all’inquilino che viene definito letteralmente “un coglione” perché aveva impedito l’uso del campo attraverso la sua segnalazione.



E lo fa raccogliendo consensi ed approvazioni delle persone che seguono il post anche attraverso discutibili intenzioni.



Lo fa anche permettendo di riconoscere ed individuare pubblicamente la persona oggetto delle offese (senza fare il nome) la quale, fra l’altro, ha ricevuto nel tempo attestati di solidarietà e prese di distanza sempre sul social network dal post pubblicato.



L’inquilino denuncia per diffamazione l’insegnante e all’inizio si scontra con la Procura che chiede l’archiviazione dell’accusa. C’è l’opposizione della parte offesa. E poi l’intervento del Gip che decide di rinviare a giudizio l’insegnante con “un’imputazione coattiva”, destinandolo quindi “alla sbarra” per il reato di diffamazione aggravata.



Si celebra il processo e arriva la sentenza di condanna (che potrebbe anche essere appellata).



L’avvocato Franco Palladino, che ha curato gli interessi della parte civile, ha dovuto faticare non poco per affermare la diffamazione subìta dal suo assistito. E alla fine ci è riuscito.