Scrittori al parco, al via a Termoli la prima rassegna letteraria

Via alla prima edizione di “Scrittori al parco”, una rassegna letteraria che prevede, per questo primo anno, la presentazione di sei libri di genere diverso editi tra il 2020 e il 2021. L’intento di questa rassegna è quello di dare il giusto rilievo al riconoscimento di “Città che legge” ottenuto dalla città di Termoli nel 2020.

Si parte mercoledì 7 luglio alle ore 19.30 al Teatro Verde con il libro “Atlante sentimentale” del giornalista Giorgio Terruzzi con il quale dialogherà il giornalista Pasquale Di Bello. Un viaggio sentimentale italiano, dal Friuli alla Sicilia e ritorno, quaranta luoghi e quaranta storie per dare memoria a personaggi sorprendenti. In un tempo in cui tutto sembra sospeso, immobile, Giorgio Terruzzi, a bordo di un’auto, ha attraversato l’Italia, ha tracciato un suo personale percorso di incontri e suggestioni. Per regalarlo a noi lettori. Da Maradona a Fellini, da don Milani a Maria Montessori, ma anche Beppe Fenoglio, Carlo Levi, Walter Bonatti, Marco Simoncelli e Valentino Rossi o simboli come il Derby Club a Milano e la famosa casa rossa di Salina. Incontreremo eroi fantastici ed eroine inconsapevoli; artisti, architetti, musicisti; scrittori e campioni; inventori, scienziati, pionieri della nostra cultura. Giorgio Terruzzi viaggia col cuore, colora i personaggi di suggestioni, sullo sfondo di paesaggi sempre diversi. Con lo sguardo curioso del giornalista e la penna agile dello scrittore, compone, pagina dopo pagina, tassello dopo tassello, un mosaico di biografie straordinarie, un ritratto collettivo di uomini, donne e luoghi che ci appartengono e appartengono a questo Paese pieno di figure d’eccezione, di lampi e di magia.

Dopo questo appuntamento in anteprima, si proseguirà con gli altri cinque incontri previsti tra il 19 e il 25 luglio. Per ogni singola presentazione verranno di volta in volta forniti dettagli e notizie sui libri e i rispettivi autori. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti.