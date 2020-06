Scritta studentesca su lenzuolo bianco dei licenziandi dell’Isiss Giordano di Venafro

Un lenzuolo bianco con scritta con spray nero non inneggiante all’estate, tempo di vacanze e quindi di divertimenti, risposo ect, come di solito avveniva negli ultimi anni al termine dell’anno scolastico alle Superiori di Venafro, bensì una scritta tutta nuova e diversa, senz’altro in linea con la particolarità di un anno scolastico falcidiato in quanto a presenze ed ore di lezioni in classe dal covid 19. E’ quanto si legge su un copri materassi di colore bianco con tanto di elastico tutt’intorno affisso all’esterno dell’Isiss Giordano dei via Maiella a Venafro e sul quale mani ignote vi hanno scritto con spray nero ”FRA VIRUS E III GUERRA MONDIALE (sottolineato in rosso)UN 60 E’ BANALE (nuova sottolineatura rossa)! MATURITA’ AI TEMPI DEL COVID 19”, quindi la firma ancora con spray rosso “V/A”. Cioè? L’attestazione della sostanziale demotivazione degli studenti per un’annualità tutt’altro che piacevole e regolare, e di riflesso per un esito abbondantemente “banale” degli esami di Stato in corso ? Può essere, come può essere tutt’altro! Ad ogni modo “in bocca al lupo” agli studenti dell’Isiss Giordano di Venafro per i loro esami di Stato, a prescindere dall’esito e dal voto finale “banale” o meno.

Tonino Atella