Screening urologico, cittadini molisani soddisfatti: “Iniziativa lodevole e organizzazione perfetta”

La campagna di screening urologico organizzata dall’Asrem in collaborazione con la Lilt ha riscosso un notevole successo, tanto che è stata prorogata anche per il mese di dicembre. Un’iniziativa che ha ricevuto l’apprezzamento degli utenti molisani che hanno colto l’occasione per effettuare una fondamentale prevenzione. “Un’iniziativa lodevole – ha commentato Giancarlo, nostro lettore – per organizzazione e servizi. Dalla cortesia delle operatrici del Call center di Termoli, all’accoglienza presso l’ambulatorio di Isernia di Largo Cappuccini. La visita urologica del dottor Venturini è stata lunga, accurata, estremamente professionale e soprattutto ricca di consigli utili ai fini della prevenzione del tumore prostatico. In quattro giorni ho effettuato prenotazione e visita e il tutto si è svolto in maniera perfetta. Colgo l’occasione per ringraziare l’Asrem e la Lilt e per consigliare la visita a tutti gli uomini tra i 60 e i 70 anni.”

Una volta tanto la sanità molisana fa parlare di sé per iniziative che raccolgono l’apprezzamento dei cittadini e che soprattutto sono utili per la salute dei molisani.