Screening Termoli: su 502 tamponi, uno solo è risultato positivo

E’ ripreso questa mattina lo screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli. In giornata i volontari della Misericordia e gli infermieri volontari del Cives hanno processato 502 tamponi antigenici di cui uno solo è risultato positivo. Domani sempre agli stessi orari, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, presso la sede della Confraternita di via Biferno, è in previsione l’ultima giornata di screening per chi aveva già aderito all’iniziativa. Durante la prossima settimana saranno aperte le adesioni per la seconda fase dello screening epidemiologico che darà la possibilità ad altre 4000 persone di sottoporsi al tampone rapido antigenico.