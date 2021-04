Screening sulla popolazione scolastica a Santa Croce per il ritorno in classe

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce di Magliano ha organizzato uno screening per tutti gli alunni dall’infanzia al Liceo. “Come già preannunciato in precedenza -si legge in un post su Facebook del sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio- per permettere la ripresa della didattica in presenza, in sicurezza, per le scuole di ogni grado presenti sul territorio, sabato 17 e domenica 18 aprile , dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, eseguiremo, presso la Scuola Primaria di via Caduti di Nassiriya, lo screening con tamponi rapidi antigenici dedicato a tutti gli alunni e studenti e a tutto il personale docente e non, secondo il calendario allegato in foto, stilato dalla Dirigente scolastica. Auspichiamo che il trend epidemiologico del nostro Comune , in deciso miglioramento, possa riflettersi anche “nel quadro scolastico“. Il protocollo in caso di positività, resta sempre il medesimo: isolamento, quarantena, test ai contatti stretti ( familiari) di cui ci facciamo carico, riammissione in aula con tampone molecolare della Asrem negativo”