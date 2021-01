“Screening per tutti gli studenti e il personale”, la proposta M5S di Campomarino

Una iniziativa di screening gratuito per studenti e personale scolastico. E’ questa la richiesta avanzata in una mozione dai consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle di Campomarino. “In un clima di collaborazione, abbiamo formalmente sollecitato l’Amministrazione Silvestri a fronteggiare nel miglior modo possibile il propagarsi del Virus Covid-19, accentrando l’azione di sicurezza sanitaria sulla scuola, che riveste un ruolo centrale, toccando direttamente le famiglie. Questa mattina (26/01/21) con prot. n. 1514 abbiamo depositato una mozione urgente per chiedere all’Amministrazione di agire in modo efficace. È opportuno che il Comune di Campomarino metta in atto tutte le misure possibili che possano contribuire ad offrire, quanto meno a tutti gli studenti e tutto il personale scolastico, la possibilità di accedere ad una iniziativa di screening effettuata con tamponi rapidi, dato che l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid, è sempre più incalzante sul territorio di Campomarino e la scuola deve essere un diritto per tutti i nostri ragazzi, tanto quanto la sicurezza sanitaria, ovviamente! L’amministrazione si deve attivare! Provveda ad acquistare tamponi rapidi, si metta in collaborazione con i medici presenti sul territorio, con la protezione civile, interpelli il Dipartimento di Prevenzione che potrebbe garantire personale infermieristico. Collaboriamo tutti insieme”.