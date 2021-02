Screening nella scuola di San Giuliano: 1 positivo e 2 casi dubbi

Nella giornata di domani partirà la santificazione e lunedì si ritornerà regolarmente in classe

Si è concluso lo screening di massa (tamponi antigenici) alla scuola degli Angeli di San Giuliano. A renderlo noto è stato il sindaco Peppe Ferrante che ha fatto sapere che su 90 tamponi processati è stato riscontrato 1 caso alla scuola Primaria (alunno), 1 caso dubbio alla scuola Secondaria di primo grado (alunno) ed 1 caso dubbio (collaboratore) alla scuola dell’infanzia. Si parla di casi dubbi in quanto entrambi risultati debolmente positivi all’antigenico. La conferma arriverà con il tampone molecolare. Intanto i positivi sono stati messi in quarantena. “Un ringraziamento particolare va alla Croce Rossa Molise per la disponibilità a processare i tamponi -ha affermato il primo cittadino- e un ringraziamento sentito va a tutte le persone che volontariamente hanno aderito allo screening. Domani l’istituto verrà santificato e da lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente”.