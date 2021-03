Screening Jelsi, tutti negativi i 100 tamponi effettuati

“Il Comune di Jelsi e l’Avis Comunale “Marco Panzera” – si legge in una nota – sono lieti di comunicare che i 100 tamponi effettuati nella giornata di oggi hanno avuto tutti esito NEGATIVO. Si ringrazia la Dott.ssa Angela Veneziale per la sua disponibilità e professionalità e tutte le ragazze che si sono coraggiosamente offerte volontarie per la riuscita di questa giornata di screening, Chiara Michilli, Annina Moffa, Manuela Capozzi e Morgana Santella. Seguiranno comunicazioni su come richiedere il certificato cartaceo qualora ce ne fosse bisogno. Ricordiamo che il tampone rapido non è sicuro al 100% e invitiamo quindi tutti i cittadini a continuare a seguire comportamenti prudenti e rispettosi delle regole.”