Screening gratuito di massa a Larino: si farà il 27 e 28 febbraio

Puchetti: “La situazione si sta facendo davvero complicata a Larino dove il numero totale dei positivi è salito a 51. Intanto Fruttagel ha messo a disposizione per l’effettuazione dei tamponi rapidi la somma di 7mila euro”

“Purtroppo continua a crescere il numero dei nostri concittadini positivi al Covid”. Ha fatto sapere il sindaco di Larino, Puchetti. “Così come quello dei larinesi ricoverati per via delle complicazioni dovute al virus. Nelle ultime 24 ore altri tre concittadini sono stati ricoverati. Due al Cardarelli e l’altro nella zona grigia dell’ospedale di Termoli. Il numero delle persone attualmente ospedalizzate sale dunque ad 8. Sul fronte della diffusione del contagio con i 4 nuovi positivi di oggi, il numero complessivo, certificato dai tamponi molecolari Asrem, sale a 51. Ma a tale dato deve aggiungersi quello di almeno altri 2 larinesi risultati già positivi al tampone molecolare e posti in quarantena. Negli ultimi giorni si registrano due nostri concittadini risultati finalmente negativi dopo tre settimane dal contagio. La situazione, lo si capisce, già dai numeri si sta facendo davvero complicata. Avevo annunciato che presto avremmo organizzato uno screening gratuito per tutti i larinesi. Ebbene, stiamo completando tutte le procedure necessarie e, salvo imprevisti, il 27 e 28 febbraio tutto sarà pronto per eseguirli. Le modalità naturalmente saranno rese note attraverso i consueti canali: pagina facebook, larino informa, e comunicazione alla stampa. Mi preme ringraziare fin da ora coloro che stanno collaborando con l’amministrazione per organizzare al meglio lo screening. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al presidente e alla direzione della Fruttagel che in questo delicato momento ha messo a disposizione per l’effettuazione dei tamponi rapidi la somma di 7mila euro dimostrando ancora una volta la vicinanza concreta e solidale alla nostra comunità. Un pensiero particolare ai nostri concittadini ricoverati, per tutti l’augurio di poter superare al meglio questo difficile momento. Siate responsabili”.