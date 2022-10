Screening e prevenzione oncologica, Ripabelli: “Serve un reclutamento attivo per guadagnare anni e qualità della vita”

Il professore Ordinario di Igiene all’Università del Molise è intervenuto al “Mercoledì della Prevenzione” organizzato dall’associazione “La Rete” e che si è tenuto al Circolo Sannitico di Campobasso

“Attraverso lo screening riusciamo ad anticipare le forme avanzate di malattia che diventano di complessa gestione medica. Avere, quindi, un’attività ben organizzata sul territorio consente di guadagnare in termini di salute, di anni e di qualità della vita”. È il messaggio del professor Giancarlo Ripabelli, professore Ordinario di Igiene dell’Università del Molise e direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva intervenuto al seminario del “Mercoledì della Prevenzione” organizzato dall’associazione “La Rete” e che si è tenuto oggi al Circolo Sannitico di Campobasso.

“Le istituzioni e l’azienda sanitaria devono essere in grado di comunicare alla popolazione, soprattutto alle fasce per cui lo screening è più importante – ha osservato Ripabelli – l’importanza di queste campagne facendo un reclutamento attivo. Abbiamo una scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva che si occupa di tutti gli ambiti della prevenzione e un corso di Laurea in Medicina. Identificare precocemente una malattia significa nella stragrande maggioranza dei casi guarire da quella malattia”.

In ultimo, ma non da ultimo, il docente si è soffermato sul Covid e, nello specifico, “il long Covid che sarà una delle problematiche di sanità pubblica da affrontare nei prossimi anni. I casi di infezione sono in aumento, anche se non tutti vengono alla luce perché molti fanno dei test a casa. Una quota di questi soggetti subirà, con il passare del tempo, delle conseguenze cliniche che – ha concluso Ripabelli – bisognerà gestire con approccio multidisciplinare”.