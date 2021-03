Trecentotrentaquattro tamponi rapidi effettuati e 3 persone risultate positive. E’ questo il risultato della terza giornata di screening di massa che si è svolta a Termoli presso la sede della Misericordia. Come detto sono state 334 le persone che si sono sottoposte al tampone rapido con iscrizione tramite la piattaforma del Comune di Termoli e di queste 3 sono risultate positive e quindi adesso saranno poste in isolamento fiduciario dal quale usciranno solo dopo il tampone molecolare negativo. Nella giornata di ieri, invece, era risultato in dubbio un altro tampone il cui risultato sarà validato subito con un tampone molecolare. Lo screening continuerà anche nelle giornate di domani e domenica.

Screening di massa, su 334 tamponi 4 persone risultate positive