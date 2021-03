Screening di massa, si parte anche a Termoli. Tutto pronto per il primo gruppo

Inizieranno mercoledì 10 marzo i tamponi del primo gruppo dello screening di massa organizzato dal Comune di Termoli per cercare di arginare l’escalation di contagi da Covid-19. E’ stata stilata la prima parte del calendario per lo screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli. Per sottoporsi al tampone antigenico nei giorni indicati bisognerà recarsi presso la sede della Misericordia di Termoli in via Biferno 22 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 con il “modulo di richiesta del tampone antigienico” già compilato e firmato. Mercoledì, come detto, saranno effettuati gli screening del gruppo 1, giovedì quelli del gruppo 2, venerdì il gruppo 3, sabato i gruppi 4 e 5 e domenica i gruppi 6 e 7.

QUI IL LINK PER SCARICARE IL MODULO