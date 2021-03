Screening di massa gratuito a Vinchiaturo: appuntamento per il 20 e 21 marzo

L’Amministrazione Comunale di Vinchiaturo ha inteso offrire ai residenti uno screening di massa gratuito su base volontaria attraverso tamponi rapidi antigenici.

L’iniziativa è prevista per sabato 20 e domenica 21 marzo 2021 presso il parcheggio antistante il Palasport Comunale in modalità Drive Through con percorso obbligato in automobile.

Con questa iniziativa, a cui si spera vogliano partecipare in tanti, si cerca di tutelare maggiormente la popolazione coinvolgendola su larga scala per individuare, isolare e tracciare il virus anche tra gli asintomatici. “Niente paura solo premura”.

