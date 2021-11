Screening della vista in partenza nella scuola di via Po’. Negativi tutti i salivari per il Covid

Inizieranno nella mattinata di domani, 15 novembre, i test di screening sulla vista. Ad organizzare l’iniziativa è stato l’istituto onnicomprensivo di Difesa Grande che nelle scorse settimane già si era distinto per i test salivari con il lecca lecca per identificare gli eventuali positivi al Covid-19. A renderlo noto è la dirigente scolastica Luana Occhionero. “Abbiamo tantissime attività la scuola è anche salute oltre ai test di screening salivari lunedì quelli di screening sulla vista. La scuola non è solo insegnare ma apprendere a 360 gradi ed essere pronti ad affrontare ogni cosa che ci viene incontro. L’iniziativa con i tamponi salivari è stata molto positiva considerando che la stragrande maggioranza delle famiglie ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. E dall’altro lato tutti gli screening salivari che sono stati fatti finora sono risultati negativi”. Una scuola che si appresta anche a far rientrare i propri alunni nell’edificio di Difesa Grande. “Io sono positiva il bicchiere è sempre mezzo pieno conto a settembre di rientrare a difesa grande con tutta la scuola e via po continuierà la primaria di via Po”.