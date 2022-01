Screening degli studenti, “possono partecipare i bambini di infanzia e primaria”

La comunicazione dell’amministrazione comunale di Isernia. I prelievi si effettueranno nelle date del 6, 8 e 9 gennaio

“Ad integrazione e parziale modifica di quanto comunicato ieri, riguardo allo screening della popolazione scolastica finalizzato alla diagnosi del Covid, si specifica che i test antigenici riguarderanno i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e della primaria di Isernia, anche se residenti in altro comune”.

E’ quanto comunicato dall’amministrazione comunale di Isernia. “Lo screening è su base volontaria e non occorre alcuna prenotazione.

I prelievi si effettueranno in postazioni Drive-in, nelle date del 6, 8 e 9 gennaio, dalle ore 8 alle ore 16, presso il laboratorio “Vita Salus”, ubicato in via Le Piane 77, e nell’area sportiva dell’antistadio “Lancellotta” in località Le Piane”.