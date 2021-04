Screening Covid, negativi i 251 tamponi sulla popolazione studentesca. Riapre lo stadio

MONTENERO DI BISACCIA. Si è concluso questo pomeriggio (6 marzo) 2021) dopo le 17,30 lo screening sugli studenti, sul personale scolastico docente e non docente e sugli operatori che, a vario titolo, ruotano intorno al mondo della scuola.

Su 292 prenotati sono stati somministrati 251 tamponi, tutti con risultati negativi.

“Siamo soddisfatti – dichiara il sindaco Simona Contucci – per essere riusciti a ottenere un quadro piuttosto chiaro della situazione attuale, che conferma il trend positivo dell’ultima settimana: anche i dati odierni dell’Asrem attestano infatti che in questo momento permangono solo 3 positivi sul territorio comunale, il che ci rincuora sia per la riapertura delle scuole che per la ripresa delle attività locali e della vita in generale, seppure con molta prudenza e non dimenticando che ci troviamo ancora in zona arancione.

Su questo spirito è stato deciso inoltre deciso di riaprire lo stadio V. De Santis nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle ore 19, confidando nel buonsenso degli sportivi che se ne serviranno e sperando di non dover chiudere nuovamente”.