Screening a Termoli, su 346 tamponi rapidi nessun positivo

Conclusa la terza giornata della

seconda fase dello screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale per

monitorare l’andamento dei contagi da Covid-19 in città. Nella giornata odierna i volontari della Misericordia e gli infermieri volontari del Cives hanno processato 346 tamponi rapidi. Tutti sono risultati negativi. Lo screening epidemiologico si concluderà nel prossimo week end con le tre giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile. Chi non si e’ ancora registrato e volesse aderire puo’ compilare il modulo attraverso l’home page del sito internet del Comune di Termoli. Il

Documento compilato e poi stampato, deve essere successivamente consegnato il giorno del prelievo presso la sede della Misericordia di via Biferno.