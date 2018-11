Scovata cocaina in un cortile pronta per lo spaccio del valore di 5mila euro

ISERNIA

Un altro fine settimana di controlli da parte della Polizia di Stato in città e in Provincia, con l’attività di prevenzione intensificata anche con l’ausilio di una unità cinofila antidroga di Bari.

Nel corso dei controlli, sabato pomeriggio, il personale della Squadra Mobile, grazie al fiuto del cane poliziotto Ayrton, ha sequestrato 73 dosi di cocaina, per un totale di 25 grammi, nascoste nel cortile di un palazzo della città, pronte per essere vendute nel fine settimana. Avrebbero fruttato oltre 5.000 euro. Le indagini continuano serrate per individuare gli spacciatori.

Personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha effettuato 25 posti di controllo a Isernia e Provincia, nei principali luoghi di ritrovo e aggregazione, al fine di scongiurare possibili attività delittuose. Con l’ausilio di Ayrton, sono stati, inoltre, effettuati controlli alla stazione ferroviaria di Isernia e sulle arterie principali, in tutti i punti di accesso alla provincia. 243 le persone identificate, delle quali 64 con precedenti di polizia, e 113 i veicoli controllati. Effettuati anche 34 controlli a persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza. Personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, inoltre, ha effettuato controlli presso alcuni esercizi commerciali cittadini.L’attività di prevenzione, fortemente voluta dal Questore Pellicone, prosegue senza sosta, con un capillare di controllo del territorio, nell’ottica di garantire ai ragazzi e alle loro famiglie un fine settimana tranquillo, con un’attenzione particolare da parte della Polizia di Stato non solo al capoluogo pentro, ma anche alla Provincia.