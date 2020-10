Scossa di terremoto di magnitudo 3.1, nessun danno a cose e persone

Una scossa di terremoto di 3.1 gradi di magnitudo è stata registrata questo pomeriggio, sabato 3 ottobre, alle ore 16.09 a Scapoli. Il sisma, preceduto in giornata da piccole scosse, è avvenuto ad una profondità di 9,5 chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita da alcuni cittadini e per il momento non si registrano danno a cose e persone.

Il sindaco Renato Sparacino, personale del Centro Operativo Comunale e uomini della Protezione Civile hanno effettuato un giro di ricognizione in paese non riscontrando particolari criticità.