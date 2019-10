Scossa di magnitudo 3.0 nel cuore della notte: epicentro Ripabottoni

L’Ingv segnala un evento alle 2:36 con profondità di 26 km

Una scossa di magnitudo 3.0 è stata segnalata dall’Istituto nazionale di sismologia e vulcanologia questa notte appena trascorsa (25 ottobre 2019) alle 2;36 con epicentro a Est di Ripabottoni. Si tratta di un evento sismico di lieve entità che, anche considerata l’ora tarda, è passato inosservato ai più. Non ad un nostro affezionato lettore che invece dice di averla avvertita chiaramente non senza un minimo di disagio. Al momento non si segnalano danni o problemi a cose e persone.