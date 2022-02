Scorribande di cinghiali a due passi dal centro, la neve non li ferma

Poteva una nevicata fermare l’assalto dei cinghiali? A quanto pare proprio no, stando a questo video che un nostro lettore ci ha inviato oggi 27 febbraio riferendosi alla scorribanda di un branco di cinghiali lungo la discesa dell’ex molino Guacci a ridosso di via San Lorenzo a Campobasso. Praticamente alle porte del capoluogo. Non si fermano davanti a nulla e non temono niente questi animali che ormai siamo abituati a vedere ed avvistare a due passi dalle nostra abitazioni.