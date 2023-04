“Scordato”, nel nuovo film di Rocco Papaleo anche Angela Curri, giudice dell’Alta Marea Film Festival

Ormai siamo abituati a vedere l’attrice Angela Curri camminare per le strade del nostro borgo durante i giorni dell’Alta Marea Film Festival, il Festival di cinema e di arte che ogni estate torna fra le strade della nostra città. Angela è infatti molto affezionata al Festival che segue dalla prima edizione con grande entusiasmo come giudice dei cortometraggi in gara.

Questa volta la ritroveremo al cinema nei panni della sorella del protagonista del film “Scordato”, il nuovo film di Rocco Papaleo che uscirà nelle sale proprio oggi giovedì 13 aprile (qui per vedere il trailer SCORDATO (2022) – TRAILER UFFICIALE – YouTube). “Scordato”, scritto e diretto dall’attore lucano, è un film sulla memoria e sulla famiglia, fatto di nodi e di ricordi che prendono forma a seguito di un incontro del protagonista (Rocco Papaleo) con Olga (interpretata dalla cantate Giorgia, al suo primo debutto nel mondo del cinema), fisioterapista appassionata di canto, che chiede di vedere una foto. Il film sta ricevendo molti pareri positivi dalla critica cinematografica e sembra essere un vero successo anche grazie al cast scelto da Papaleo. È ad Angela Curri il ruolo più complesso e intorno al quale ruota la storia della vita del protagonista: come un alter ego, la vita della sorella minore si muove fra ideologie e la lotta comunista, in cui il fratello si rivede in un vortice di sensi di colpa.

Sinossi di “Scordato”

La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi.

Non vediamo l'ora di rivedere Angela nei panni di giudice dell'Alta Marea Film Festival 2023 anche quest'anno e intanto le facciamo un grande in bocca al lupo per questo nuovo successo! L'Alta Marea Festival torna con la sua terza edizione dal 27 al 30 Luglio 2023

