Scoppia rissa tra ubriachi alla stazione, nei guai tre giovani

ISERNIA

Sempre nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Isernia durante il fine settimana, una particolare attenzione è stata posta anche ai luoghi di maggiore ritrovo della comunità giovanile al fine di scongiurare possibili attività delittuose. In particolare, sono stati controllati 4 esercizi pubblici del centro cittadino ed effettuati ripetuti controlli alla stazione ferroviaria ed al terminal degli autobus.

E proprio in Piazza della Repubblica, gli agenti sono intervenuti per sedare un’accesa lite tra alcuni giovani noti per i numerosi precedenti di polizia. I poliziotti hanno allontanato i tre, dopo avergli contestato la sanzione amministrativa per stato di manifesta ubriachezza.

E’ stato, altresì, predisposto un attento presidio dinamico con frequenti passaggi e soste delle pattuglie operanti nelle contrade limitrofe alla città per prevenire i furti in abitazione.

Il Questore di Isernia Roberto Pellicone continua a dare un forte impulso al controllo capillare del territorio da parte della Polizia di Stato, nella consapevolezza che la prevenzione sia lo strumento più efficace per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza.