Scoppia pneumatico, auto invade la corsia opposta: paura sulla Statale

VINCHIATURO. Poteva avere conseguenze davvero catastrofiche l’incidente che è avvenuto questa mattina sulla Statale 87 in territorio di Vinchiaturo quando, per cause ancora da accertare, ad una vettura è scoppiato improvvisamente uno pneumatico e ha invaso la corsia opposta su cui sopraggiungeva un altro veicolo. Solo il caso ha voluto che i due mezzi non si siano scontrati e, di conseguenza, non ci siano stati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bojano che hanno effettuato i rilevi del caso.