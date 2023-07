Scoppia la festa al Molise Pride 2023: No a discriminazione e intolleranza!

Al grido di “EsistiAmo” in centinaia hanno invaso pacificamente il centro di Campobasso tinto dai colori delle bandiere Arcobaleno

Puntuale come annunciato dall’Arcigay il Pride ha preso il via oggi 29 luglio alle 18,00 con partenza da Piazza Cuoco a Campobasso. La terza edizione (dopo quelle del 2018 e 2019 – il 2020 – 2021 e 2022 purtroppo causa pandemia l’evento non si è tenuto) è iniziata sotto buoni auspici.



Una festa coloratissima. L’evento è stato organizzato dall’associazione Arcigay delle Regione. Associazione che da sempre si batte per i diritti della comunità arcobaleno.



In questa terza edizione Arcigay Molise e tutti i partecipanti della parata di oggi si schierano, ancora di più, contro le discriminazioni di genere e quelle omotransfobiche. Lo scopo del corteo è quello di mandare un chiaro segnale alle istituzioni italiane e internazionali. Si vuole dire basta ai comportamenti e alle azioni scorrette che si verificano ogni giorno nel nostro Paese.

Vari e diversi sono gli ospiti famosi che partecipano alla manifestazione di oggi a Campobasso. In primo luogo è presente Luce Visco, presidente di Arcigay Molise, che invita tutti i molisani e non a prendere parte a questa importante giornata.

Per quanto riguarda gli ospiti invece vi possiamo dire che a colorare la manifestazione di questo pomeriggio sono il dj molisano Ryan Elia e la drag Cristina Prenestina, già ospite dell’edizione del 2019. Vediamo inoltre la presenza di Takisha Sweet, drag queen.

Non manca poi l’attivista e attore Pietro Turano. Come special guest infine c’è Danilo Bertazzi, attore, presentatore e noto personaggio televisivo italiano. In molti lo conoscono per il suo ruolo di Tonio Cartonio nel noto programma “Melevisione”.

Un grande evento che riparte nel 2023 con una nuova identità. L’impegno però è quello di sempre: diffondere un ambiente accogliente e inclusivo per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, dall’identità di genere, dalla lingua, dal Paese di provenienza e dalla religione.